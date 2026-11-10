Желе с кровью: как понять, что куриное мясо накачано гелем и другими вредными добавками

Пухлая курица на прилавке может весить больше не только за счет мяса. Некоторые производители добавляют в тушку раствор с загустителем: он удерживает воду, а под кожей может остаться масса, похожая на желе.

Как понять, за что вы платите — за мясо или за воду с гелем? И нашли ли в магазинной курице остатки антибиотиков? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Желе под кожей: зачем в курицу добавляют воду и загуститель

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Антибиотики при минимальных, но регулярных дозах действуют на куриц как стимулятор роста и помогают быстрее набрать вес. Но из-за бесконтрольного применения этих препаратов в птицеводстве возникли куриные штаммы-мутанты, невосприимчивые к лекарствам.

Чтобы мясо не теряло влагу и не высыхало, недобросовестные производители обрабатывают его фосфатами. А гуаровую камедь используют как загуститель. При выборе куриного мяса в магазине стоит обращать внимание на плотность тушки.

«Если она плотная, если попадаются жировые прослойки, как желе, следовательно, курица накачана», — говорит шеф-повар, пищевой технолог Никита Василенко.

Что узнать, накачена ли курица гелем, можно попробовать посветить на тушку ультрафиолетовым фонариком, и наполнитель станет виден.

«Если образует неоновый свет и проникает в структуру мяса? Да. По-моему, не проникает. Не проникает», — говорит Никита Василенко.

Желтая и упругая или мягкая и нежная: чем фермерская курица отличается от фабричной

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Первое отличие фабричных цыплят от деревенских — в рационе питания.

«На птицефабриках чаще всего используют полнорационные комбикорма, которые содержат необходимые пищевые вещества, витамины, аминокислоты», — говорит пищевой технолог Кристина Власова.

На небольших фермах нет стандартизации. Чаще всего кормят зерновой смесью. Например, обилие кукурузы придает мясу птицы желтый цвет.

Курица на птицефабрике меньше двигается, поэтому считается, что ее мышцы нежнее и мягче.

«Курица фермерская будет иметь более жесткую консистенцию. Упругую и хуже пережевываемую», — говорит Кристина Власова.

Птице же на вольном выгуле приписывают более насыщенный и аппетитный аромат.

Четыре тушки с прилавка: что показала проверка на антибиотики

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С марта прошлого года Минсельхоз установил строгий контроль за применением антимикробных препаратов для животных. Чтобы узнать, работают ли новые правила, программа «Страна советов» купила четыре тушки цыплят от разных производителей и отправила их на экспертизу.

«Во всех исследованных образцах не выявлено превышений по содержанию остаточных антибиотиков, противомикробных препаратов, противопаразитарных препаратов», — говорит Алексей Третьяков.

Покупать нужно только охлажденную курицу. Заморозкой часто маскируют истекший срок годности. Надавите на мясо. Ямка от пальца должна быстро исчезнуть. Если этого не происходит, а на коже видны следы от проколов, курице сделали инъекции с загустителем.