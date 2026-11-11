Семь лет боролся с дьяволом: тайна исчезновения рэпера Игорька

Автор и исполнитель знаменитого хита «Подождем твою маму» Игорек семь лет не появлялся на публике! Почему он пропал со сцены? От чего в свои 55 так и не завел семью? Наша съемочная группа отправилась с певцом на гастроли — и увидела все своими глазами. Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Сегодня у Игорька (Игорь Сорокин — настоящее имя певца. — Прим. ред.), скандального хитмейкера нулевых, осенний тур в самом разгаре! Он зажигает на сцене, а в гримерке откровенно рассказывает о том, что могло его погубить и продолжает разрушать сейчас.

«Если сейчас все рассказать, вот на камеру, половина наших фанатов просто повесится завтра. Если ты начинаешь пить, вот спиваться, то три дороги. Других нет, поверь мне. Это — кладбище, это — тюрьма и больница, как облегченный вариант», — признался певец Игорек.

«Мужчины, к сожалению, не заботятся о своем здоровье. Я яркий пример. Пока печень не стала со мной разговаривать уже: „Игорь, ты чего?“ Я серьезно говорю, я испугался. Печень вообще не болит. Печень вообще не болит. Ты просто умираешь, и все», – добавил артист.

Игорек открыто транслирует «свои правила» в питании. Правда, диета рэпера больше звучит как анекдот. Он настаивает: за считанные недели сгорают десятки килограммов.

«Пельмени, пиво по шесть литров за вечер. Как ты думаешь, это нормально в одного? Я похудел на 12 килограммов. Я пил пиво как пил, пельмени как ел на ночь. Минус шесть килограммов за неделю такой: „О, ну, в принципе, главное, чтобы закрепилось“. Вторую неделю подхожу, еще минус шесть килограммов», — рассказал Игорек.

А начиналась его история в 1990-х. В Новосибирске, где юный Игорь Сорокин учился на адвоката и параллельно работал диджеем, приходилось экономить на всем.

«Я не мог десять рублей найти на пять литров бензина. Бензин стоил рубль 60, до сих пор помню, на заправке. У меня всегда были деньги. А вот тут раз — не могли десять рублей найти», – вспоминает певец.

В Москву он приехал в начале нулевых с небольшим капиталом. Жил в общежитии у знакомого и подрабатывал грузчиком. Помогали друзья.

«У меня ни студии, ни денег, ни продюсера, у меня ничего не было вообще. Одну ночь мне дали на студии, и я сделал „Подождем“ за ночь, под ключ. Ну, спросить у любого звукорежиссера — это в принципе невозможно», — рассказал Игорек.

И ждать исполнителю долго не пришлось. Провокационная песня про маму сразу попала в хит-парады и вписала Игорька в историю российской эстрады.

«Осенью я уже открывал „Золотой граммофон“ в Кремле. Даже без клипа. Клип не успели снять. На меня статуэтку не успели сделать. Мне Алла Пугачева отдала свою в Питере. И я закрыл эпоху 90-х, открыл эпоху нулевых в Кремле», — поделился артист.

На волне популярности, бешеного ритма гастролей и излишеств творческий энтузиазм, по словам Игорька, стал пропадать. А потом исчез и сам рэпер — много лет его не было ни в эфире, ни на сцене. Что заставило артиста променять шоу-бизнес на затворничество?

«Конечно, мне хотелось и дальше колесить, петь. Но дьявол может убедить, знаешь, если захочет. Ну, это гибель цивилизации совсем по-простому», — рассказал Игорек.

Игорек погрузился в эзотерику.

«Мороз по коже, и знаешь, выражения там. Холодеет позвоночник, кровь в жилах стынет. Это все выражения дьявольского мира. Когда демоны или бесы в людей входят, или люди начинают съезжать (сходить с ума. — Прим. ред.), это симптомы первые. В общем, ушло 12 лет. Семь лет чисто на соотношение дьявола с Богом, ну, грубо говоря», – объяснил певец.

В жизни певца началась череда совпадений, которые он трактует совсем не как обычные случайности, а указание пути.

«Я пригласил слесаря, у меня все краны, какие были в квартире, потекли. Ну, проточная вода, потому что это все смывает. Почему всегда там все, кто лечит, экстрасенсы, любое плохое выкидывают в проточную воду. Ну, там приметы плохие, амулеты, которые тебе сделали, что-то. Вода, видимо, с меня смывала в квартире, вот так вот выручала», – рассказал артист.

Паранормальное не смогло окончательно вытеснить реальность. На сцену он вернулся, а вот семью не завел.

«Мне хотелось, но, видимо, меня как-то аккуратненько так раз от этого всего убрали, и я понял, что это специально. Потому что иначе бы я это не прошел. То есть жена сильно отвлекает, женская энергетика сильно отвлекает», — признался Игорек.

В свои 55 лет Игорек не имеет детей и пока не желает становиться отцом. Певец уверен: торопиться ему некуда.

«Говорят, что самые умные и красивые дети рождаются, когда мужчине уже больше 60. Так что у меня есть запас еще», — заявил артист.

Сейчас артист снова на сцене. Прошлой славой жить не собирается — активно работает над треками, в том числе для нового альбома.

«Три года надо мной все уже даже не то что плачут, уже смеются мои фанаты. Но надеюсь, надеюсь, в этот раз вас не разочарую», – поделился Игорек.

Игорек не привык подстраиваться под чужие правила. Он удивляет своими привычками, но открыт новому, как и 25 лет назад. И пока поклонники просят альбом, рэпер предлагает немного «подождать».