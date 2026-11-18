На старых фотографиях — привычное лицо с аккуратным носом и мягкими чертами, но на новых снимках нос выглядит крупнее, подбородок выступает вперед, а надбровные дуги стали массивнее?

Кажется, что внешность просто изменилась с возрастом. Но если одновременно стали малы кольца и пришлось покупать обувь большего размера, причина может быть гораздо серьезнее.

Иногда за такими переменами скрывается акромегалия — редкое заболевание, связанное с избытком гормона роста. Чаще всего его вызывает доброкачественная опухоль гипофиза. Болезнь развивается медленно, поэтому человек годами не замечает изменений. И порой именно старые фотографии помогают понять, что с внешностью происходит что-то необычное.

Что такое акромегалия и почему меняется лицо

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Гипофиз — небольшая железа у основания головного мозга. Она регулирует выработку многих гормонов, в том числе гормона роста. Если его становится слишком много, у взрослого человека начинают увеличиваться отдельные кости и мягкие ткани.

Чаще всего причиной становится аденома гипофиза — обычно доброкачественная опухоль. При этом взрослый человек не становится выше. Рост костей в длину уже завершился. Вместо этого увеличиваются отдельные части лица, кисти и стопы.

Заболевание встречается редко. Главная опасность — медленное развитие болезни. Изменения происходят постепенно, в то время как человек привыкает к новому отражению в зеркале.

Увеличился нос и выступили надбровные дуги: первые изменения внешности

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Один из характерных признаков акромегалии — укрупнение черт лица. Нос становится шире и массивнее. Надбровные дуги выступают сильнее, а лоб может выглядеть более выпуклым. Изменяется и кожа. Она утолщается, иногда появляются глубокие складки. Лицо постепенно приобретает более грубые очертания.

Сам пациент может не замечать перемен, поскольку видит себя ежедневно. Гораздо заметнее разница становится при сравнении фотографий за несколько лет.

При этом крупный нос или выраженные надбровные дуги сами по себе не означают болезнь. Важно именно изменение привычной внешности.

Челюсть увеличивается, а зубы расходятся: необычный сигнал акромегалии

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Еще один характерный симптом — увеличение нижней челюсти. Врачи называют это макрогнатией. Подбородок постепенно становится массивнее и может выступать вперед.

Из-за изменения костей лица нарушается прикус. Нижняя челюсть может выдвигаться вперед относительно верхней. Иногда человеку становится неудобно смыкать челюсти.

Между зубами могут появляться промежутки. Особенно заметны они между передними резцами. При этом сами зубы не обязательно увеличиваются. Меняется именно размер челюсти. Поэтому иногда стоматолог первым замечает проблему, а затем направляет пациента к эндокринологу.

Губы становятся толще, а язык увеличивается: почему это опасно

www.globallookpress.com/Voller Ernst Siegfried Steinac

При акромегалии изменяются не только кости, но и мягкие ткани. Губы могут становиться толще, а язык — заметно крупнее. Такое состояние называют макроглоссией.

В выраженных случаях язык занимает слишком много места во рту. Из-за этого человеку становится труднее говорить, жевать или удобно располагать язык за зубами.

Увеличение тканей языка и глотки также способно нарушать дыхание во сне. Возникает сильный храп, а иногда — остановки дыхания, которые называют апноэ.

При этом подобные нарушения встречаются не у всех пациентов. Их выраженность зависит от длительности заболевания и индивидуальных особенностей.

Кольца стали малы, обувь жмет: акромегалия меняет не только лицо

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Акромегалия нередко проявляется увеличением кистей и стоп. Пальцы становятся толще, ладони — шире, а стопы постепенно меняют размер.

Человек замечает, что привычные кольца становятся тесными. Приходится покупать перчатки и обувь другого размера. Особенно показательно, если размер ноги увеличился во взрослом возрасте — и это нельзя объяснить отеками или изменением веса.

Кроме того, могут появляться повышенная потливость, боли в суставах, онемение пальцев и мышечная слабость. Иногда пациентов беспокоят головные боли. Крупные опухоли гипофиза способны вызывать нарушения зрения.

Эти симптомы встречаются и при других заболеваниях. Но их сочетание с изменениями лица требует обследования.

Почему акромегалию могут не замечать годами

www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON via ww

Человек замечает отдельные изменения, но не связывает их между собой. Увеличение носа объясняет возрастом, изменившийся прикус — проблемами с зубами, а новые размеры обуви — особенностями стоп.

В 2026 году российские ученые опубликовали исследование на основе регистра пациентов с акромегалией в Московской области. В него вошли данные 423 человек. Средний возраст появления первых симптомов составлял 40,7 года, а постановки диагноза — 48,7 года. Между первыми проявлениями заболевания и его выявлением проходило в среднем 7,4 года.

За это время заболевание может повлиять не только на внешность. Акромегалия связана с повышенным риском сердечно-сосудистых нарушений, проблем с обменом глюкозы и заболеваний суставов.

Домашний тест: сравните фотографии за последние десять лет

www.globallookpress.com/Jiri Hubatka

Заметить постепенные изменения во внешности помогает сравнение старых и новых снимков. Достаточно найти фотографии, сделанные пять или десять лет назад, и сопоставить их с нынешними.

Обратите внимание на несколько признаков:

Нос — не стал ли он заметно шире?

Лоб — не начали ли надбровные дуги выступать сильнее?

Подбородок — не увеличилась ли нижняя челюсть?

Зубы — не появились ли промежутки и изменения прикуса?

Губы — не стали ли они толще?

Кисти — не пришлось ли менять размер колец?

Стопы — не увеличился ли размер обуви?

Если заметно изменились сразу несколько черт лица, а также увеличились кисти или стопы, стоит обратиться к врачу.

Как проверить гипофиз и можно ли вылечить акромегалию

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

При подозрении на акромегалию следует обратиться к эндокринологу и пройти обследование. Врач оценит внешние изменения, уточнит жалобы и назначит необходимые исследования.

Основной лабораторный анализ при подозрении на акромегалию — определение уровня инсулиноподобного фактора роста первого типа, или ИФР-1. Его результат оценивают с учетом возраста пациента. Если показатели неоднозначны, врач может назначить повторное исследование или тест с глюкозой, позволяющий оценить реакцию гормона роста.

После лабораторного подтверждения заболевания обычно проводят магнитно-резонансную томографию гипофиза, чтобы обнаружить опухоль и определить ее размеры.

Лечение может включать хирургическое удаление опухоли, лекарственную терапию, направленную на снижение выработки или блокирование действия гормона роста, а в отдельных случаях — лучевую терапию. Выбор зависит от размера аденомы, гормональных показателей и состояния пациента.

Если у вас за несколько лет увеличились нос, челюсть, кисти и стопы, это повод проверить здоровье у эндокринолога. Акромегалия встречается редко, но ее характерные признаки позволяют вовремя заподозрить заболевание.