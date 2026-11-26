Стекло может рассыпаться от царапины и выдержать огромную нагрузку, стать матовым по нажатию кнопки и сохранить информацию на тысячи лет. За привычными окнами и бокалами скрывается материал с удивительными свойствами, которые ученые продолжают изучать.

Как стекло получают из песка? Можно ли разбить бокал одним звуком? И как случайно упавшая колба помогла создать безопасное стекло? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся».

Бокал против звука: почему стекло трескается и можно ли разбить его голосом

www.globallookpress.com/Global Look Press

Строительство, транспорт, спектроскопия, оптика, химия, астрономия, медицина — эти и многие другие сферы не могут обойтись без стекла. Человечество полагается на него уже тысячи лет, несмотря на хрупкость.

Трещина летит по стеклу с невероятной скоростью — до пяти тысяч километров в час.

«Стекло может рассыпаться даже от небольшой царапины. Это связано с особыми свойствами упругости стекла. Стекло практически не имеет зоны пластической деформации. Более того, во многих стеклах есть внутренние напряжения, то есть те силы, которые действуют внутри структуры», — рассказал старший научный сотрудник Центра лазерной физики и фотоники Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН Арсений Гавдуш.

Сокрушительными для стекла могут оказаться и звуковые волны определенной частоты. Чтобы проверить знаменитый миф о том, можно ли разбить бокал одним лишь звуком, ученые определили частоту его собственного звучания при соприкосновении с другим предметом.

Затем с помощью специального оборудования подали звуковой сигнал и начали искать резонанс — состояние, при котором колебания стекла усиливаются под воздействием внешнего звука. Добиться нужного эффекта удалось бы при соблюдении нескольких условий.

Громкость сигнала должна составлять от 100 до 110 децибел — примерно как на рок-концерте, а воздействие должно продолжаться не менее нескольких секунд. Кроме того, на поверхности бокала необходимы микротрещины и другие дефекты. Качественное стекло, как показал эксперимент, оказалось устойчивым к подобному воздействию.

Хрупкий материал может выдерживать серьезные нагрузки. Инженеры уже проектируют из него целые этажи: например, в одном из проектов в Нидерландах стеклянные колонны и стены должны нести вес всего здания.

Песок в печь — стекло на выходе: как рождается прозрачный материал

www.globallookpress.com/Mosab Shawer

«Процесс производства стекла начинается от температуры где-то 1600, чуть ниже. Эта температура позволяет нам непосредственно шихту данную расплавлять и получать стекломассу. Дальше стекломасса поступает во флоат-ванну с температурой в 1100 градусов, где можно с этим стеклом делать непосредственно ленту стекла, формировать определенную толщину, ширину.

И дальше стекло уже поступает с температуры в 600 градусов в печь отжига. На протяжении 20 лет, а столько живет стекловаренная печь, производится стекло непрерывно. 24 на 7», — рассказал начальник линии производства полированного стекла Александр Алексеев.

Из колбы — в окна: как случайность помогла создать безопасное стекло

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

В 1903 году французский ученый уронил колбу. Она покрылась паутиной трещин, но не рассыпалась. Оказалось, что на внутренних стенках сосуда высох раствор жидкого пластика. Так появилось первое небьющееся стекло.

Уже в 2015 году в Японии разработали материал со стопроцентной прозрачностью, сравнимый по прочности со сталью. А современные окна могут даже регулировать свои свойства по нажатию кнопки!

«Смарт-стекло — это технологическое стекло, которое может менять свою оптическую составляющую. В отличие от обычного стекла, оно может быть и прозрачным, и непрозрачным. Все дело в специальной пленке с жидкими кристаллами. Без электричества они расположены хаотично в стекле и свободно пропускают свет. Когда мы подаем электричество, они выстраиваются в определенную решетку, и стекло становится матовым», — объяснил генеральный директор стекольной мануфактуры Семен Иванов.

Память на тысячелетия: как в стекле хранят информацию

www.globallookpress.com/Heinz Krimmer

Даже колоссальный период разложения материала, который составляет около миллиона лет, ученые пытаются обернуть нам на пользу.

«Среди наиболее перспективных применений — это использование стекла в качестве долговременной памяти. Настолько долговременной, что, по самым скромным оценкам, если, конечно, носитель не разобьется, эта память будет сохранять информацию до 10 и более тысяч лет.

Использование лазера для структурирования стекла и последующее считывание информации как раз и позволяют расширить этот возраст до 10 тысяч лет и более. Будет похоже на петроглифы, на каких-нибудь скальных образованиях», — рассказал старший научный сотрудник Центра лазерной физики и фотоники Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН Арсений Гавдуш.

Именно благодаря способности этого материала сохраняться очень долго до нас доходят старейшие артефакты. Бусине, которую отыскали в Греции, около 5,5 тысячи лет.

А первое на планете стекло «изготовила» сама природа: миллионы лет назад застывшая вулканическая лава образовала черный непрозрачный обсидиан. Люди еще в каменном веке изготавливали из него режущие приспособления и наконечники для оружия.