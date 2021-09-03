Яд в чистом виде! — ученые определили самый опасный продукт питания

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Карина Бернтгольц
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Интересно, что раньше этот же продукт считался не просто полезным, а целительным.

Яд в чистом виде! — ученые определили самый опасный продукт питания

Фото: www.globallookpress.com

Директор Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс «ядом в чистом виде» назвала кокосовое масло.

К таким выводам профессор пришла по результатам проведенных ею исследований, которые показали, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров, что в два раза превышает содержание аналогичных веществ в свином сале, пишет Business Insider. Насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови, который может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.  

К выводам, аналогичным тем, которые были сделаны профессором Михелс, пришли и другие организации. Представители Американской ассоциации сердца (AHA) рекомендовали не использовать кокосовое масло в пищу. А Британский Фонд питания допустил употребление в пищу кокосового масла, но «только в небольших количествах и как часть здоровой сбалансированной диеты».   

Раньше кокосовое масло считалось практически целебным. Его рекомендовали в качестве прекрасного лечебного средства при ожирении, проблемах с желудочно-кишечным трактом, эпилепсии, болезни Альцгеймера, болезнях сердца, кожных заболеваниях, для укрепления иммунитета, а также для устранения проблем с волосами.  Считалось, что при регулярном употреблении масло кокоса уменьшает вероятность возникновения раковых болезней и восстанавливает функции щитовидной железы.

Теперь рассказы о пользе коксового масла называют просто проделанным маркетинговым трюком и рекомендуют отказаться от его употребления.  

Однако ученые, врачи и диетологи до сих пор не могут прийти к единому мнению о влиянии насыщенных жиров на здоровье человека. И на сегодняшний день качестве альтернативы кокосовому маслу специалисты рекомендуют использовать оливковое или рапсовое.

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