Список погибших и пострадавших при обрушении крыши в Подмосковье

Прокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту обрушения крыши на производственном здании в подмосковном Дзержинском в понедельник, 17 декабря.

В результате ЧП погибли три человека:

Владимир Б., 1969 года рождения Александр Е., 1984 года рождения Олег О., 1970 года рождения

Пострадали:

Азиз В., 1989 года рождения, переломы, травма головы Федор Е., 1961 года рождения, переломы, травма головы Дмитрий Щ., 1970 года рождения, переломы, травма головы Роман К., 1979 года рождения, травма головы Махмаз С., 1969 года рождения, перелом Махмудшариф К., 1972 года рождения, переломы

По некоторым данным, погибли рабочие, которые проводили ремонтные работы на крыше здания. Ранее Пятый канал публиковал видео момента обрушения кровли, на которых видно, что в момент трагедии в цехе находились не менее пяти рабочих.