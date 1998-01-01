Список погибших и пострадавших при обрушении крыши в Подмосковье

Прокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту обрушения крыши на производственном здании в подмосковном Дзержинском в понедельник, 17 декабря.
В результате ЧП погибли три человека:
- Владимир Б., 1969 года рождения
- Александр Е., 1984 года рождения
- Олег О., 1970 года рождения
Пострадали:
- Азиз В., 1989 года рождения, переломы, травма головы
- Федор Е., 1961 года рождения, переломы, травма головы
- Дмитрий Щ., 1970 года рождения, переломы, травма головы
- Роман К., 1979 года рождения, травма головы
- Махмаз С., 1969 года рождения, перелом
- Махмудшариф К., 1972 года рождения, переломы
По некоторым данным, погибли рабочие, которые проводили ремонтные работы на крыше здания. Ранее Пятый канал публиковал видео момента обрушения кровли, на которых видно, что в момент трагедии в цехе находились не менее пяти рабочих.