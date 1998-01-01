В Госдуме рассказали, что доходы россиян впервые с августа начали расти

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Однако для сохранения этой тенденции необходим высокий темп экономического роста, который, в свою очередь, зависит от инвестиций.

Фото: www.globallookpress.com

Реальные доходы россиян впервые с августа начали расти, что позволило стране выйти в плюс по экономическим показателям к концу года. Об этом «Экономика сегодня» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— На самом деле, в этом контексте у России есть весомые плюсы. Это низкая инфляция, рост инвестиций в 4% и рост ВВП. Этого, конечно, недостаточно, поскольку рост реальных доходов, которые мы сейчас наблюдаем, не перекрывает то падение, что мы имели на протяжении сразу нескольких лет. Соответственно, нам нужно иметь более высокие темпы роста экономики, — сказал Аксаков.

Как отмечает парламентарий, более высокий экономический рост в России неизбежно приведет к росту реальных располагаемых доходов населения, но для этого необходимо более весомое увеличение инвестиций в реальный сектор экономики, а это уже задача правительства.

В конце ноября на совещании с министрами президент РФ Владимир Путин заявил, что частный бизнес должен участвовать в нацпроектах, потому что вложения в собственную экономику — всегда самые надежные.

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