Онищенко допустил появление нового пандемического штамма гриппа

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16 0

Вирус эволюционирует — болезнь может нанести свой первый удар в ближайшие два года.

Какой новый штамм гриппа угрожает России в 2029 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Онищенко: новый пандемический штамм гриппа может появиться до 2029 года

Риск появления нового пандемического штамма гриппа в ближайшие годы велик, считает академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, вирус эволюционирует и становится способным обходить защитные механизмы организма.

«Да, появится новый пандемический штамм гриппа, я не исключаю, что он появится, не дожидаясь 2029 года. Мутации происходят со штаммами гриппа, они ищут лазейку. Ищут в себе силы для того, чтобы стать более вирулентными, преодолевать иммунитет», — заявил Онищенко в беседе с журналистами «РИА Новости».

Специалист подчеркнул, что нынешняя система здравоохранения способна реагировать на угрозы заранее, разрабатывая вакцины еще до широкого распространения инфекции. Он полагает, словам, это позволит создать как индивидуальный, так и популяционный иммунитет, причем не только в одной стране, но и в глобальном масштабе.

Прежде заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что пик сентябрьского подъема заболеваемости риновирусом в столице пройден, число случаев ОРВИ начало снижаться. Также глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что пик заболеваемости гриппом в России ожидается в период новогодних праздников, а рост активности инфекции традиционно продолжится и в середине января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в России планируют включить в календарь профилактических прививок. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прививки девочкам 12–13 лет могут начать делать уже во второй половине 2027 года.

По его словам, с 2025 года в рамках репродуктивной диспансеризации уже проводится исследование на ВПЧ-инфекцию. Это направление стало частью расширения диагностики заболеваний, влияющих на репродуктивное здоровье.

ВПЧ поражает кожу и слизистые, а одним из самых серьезных последствий инфекции является рак шейки матки. Вакцинация позволяет снизить риск онкологических заболеваний. В России этот вид рака остается одним из самых распространенных среди женщин репродуктивного возраста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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