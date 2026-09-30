Расчеты РСЗО «Ураган» Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили скопление пехоты ВСУ вблизи города Орехова Запорожской области.

В ходе воздушной разведки расчеты разведывательных БПЛА подразделений беспилотных систем вскрыли скопление пехоты противника в блиндажах, скрытых в лесном массиве. После подтверждения координат командование группировки «Днепр» приняло решение о нанесении огневого поражения с применением РСЗО «Ураган».

Расчет совершил марш в назначенный район, занял огневую позицию, провел необходимые расчеты и открыл огонь по заданным координатам. Скопление пехоты ВСУ в укрытиях было уничтожено. Объективный контроль с помощью беспилотников зафиксировал точное поражение всех назначенных целей.

После выполнения задачи расчет оперативно покинул огневую позицию, исключив возможность ответного удара противника. Выполнение боевой задачи позволило штурмовым подразделениям ВДВ продвинуться дальше вглубь обороны противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.