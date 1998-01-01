«Мечтать не вредно» — так прокомментировала инициативу платить алименты не только детям, но и воспитывающему их неработающему родителю Виктория Дайнеко. Певица сама не так давно развелась и осталась с маленькой дочкой. Она считает, что идея эта очень хорошая, однако реализовать ее на практике будет крайне сложно.

— Если по факту невозможно заставить отцов платить алименты детям, то о каких мамах вообще речь! Я считаю, что, конечно, это обязательно. Человек который по факту один воспитывает и обеспечивает ребенка, я понимаю, что это важно, когда у тебя есть поддержка. Но с другой стороны я понимаю, что у нас обойти это все настолько просто… Даже обеспеченные люди признают себя банкротами, чтобы этого избежать, а что говорить о простых людях. В общем мечтать не вредно, было бы здорово, — сказала Дайнеко в телефонном интервью Пятому каналу.

Ранее в понедельник, 17 декабря, стало известно, что председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в Министерство труда и соцзащиты обращение, в котором предлагается обязать граждан выплачивать алименты не только на детей, но и на бывшую супругу или супруга, с которым остаются дети, если она или он не работают. Сумму алиментов при этом не должна быть меньше одного МРОТ, а платить пока ребенку не исполнится 18 лет.

— Распространена ситуация, когда супруг, с которым после развода остается ребенок, дети, не имеет возможности работать из-за малолетнего возраста детей, грудного вскармливания, наличия нескольких детей, требующих внимания, отсутствия места в детском саду, хронических заболеваний детей или по состоянию своего здоровья, — цитирует Волынец RT.

Такая ситуация, по мнению авторов инициативы, снижает уровень жизни несовершеннолетних, нарушая таким образом их права.

Ранее Пятый канал сообщал, что футболист Дмитрий Тарасов подал в суд иск к бывшей супруге Оксане Тарасовой, в котором требует уменьшить размер долга по алиментам в четыре раза, а также определить порядок общения с ребенком. Из-за задолженности в 15 с лишним миллионов рублей у игрока «Локомотива» арестовали два дорогих автомобиля.