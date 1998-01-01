«Я не виноват, что молодой и красивый»: Шаляпин затеял баттл с Соловьевым

Певец Прохор Шаляпин решил вступить в полемику с известным телеведущим Владимиром Соловьевым, который назвал его «чудовищем».

Артист признался, что ему льстит такое внимание со стороны популярного ведущего политических телешоу, однако парировал тем, что сам часто мелькает на телеэкранах, так как его «любят все бабушки», да и вообще все телезрители.

— Главный судья — наш народ. Меня любят все бабушки, — рассказал он сайту KP.RU.

Он пояснил, что накануне выступал на празднике в московском районе Бирюлево, и полюбоваться на него пришли 700 пожилых дам.

— Они меня любят и смотрят, как я веду «Прогноз погоды», — заметил Шаляпин.

Он также попытался оправдать эффект своей популярности.

— Я не виноват, что я молодой и красивый. Телевидение меня любит и очень любит народ. А все остальное меня не интересует, потому что я работаю не для ведущих, а для народа, — уверен певец.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Владимир Соловьев в эфире радиопередачи назвал Прохора Шаляпина «чудовищем из Волгограда».