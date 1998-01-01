«Давят на жалость»: браконьер приговорен к просмотру «Бэмби» в стенах тюрьмы

Суд в одном из округов штата Миссури осудил браконьера Дэвида Берри-младшего к тюремному заключению на год. Каждый месяц в течение всего срока он должен будет пересматривать мультфильм «Бэмби», сообщает департамент охраны природы Миссури.

Выбор объясняется просто — в знаменитой диснеевской картине охотники убивают мать Бэмби. Мультфильм считается одним из самых эмоциональных в истории студии Disney — возможно судьи решили столь необычным образом достучаться до чувств браконьера.

Берри приговорен к году тюрьмы за то, что в течение трех лет убивал оленей со своими сообщниками. Примечательно, что они забирали только головы оленей, а туши оставляли в лесу.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании группы браконьеров в Астрахани.