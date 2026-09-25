«С использованием бомбы»: генпрокурору Словакии и его жене угрожают расправой

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 18 0

Полиция принимает необходимые меры, куда ведут зацепки?

Генпрокурор Словакии и его жена получили угрозы

Фото: JAKUB GAVLAK/ЕРА/ТАСС

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Генпрокурору Словакии и его жене поступили угрозы о расправе

Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка и его супруга получили анонимные угрозы о физической расправе. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры республики Зузана Дробова.

«В адрес генерального прокурора и его жены поступили анонимные угрозы расправы с использованием бомбы. Полиция принимает необходимые меры», — заявила пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо назвал Генпрокурора Сербии «игрушкой в руках оппозиции». Такое заявление было сделано после того, как 24 сентября Жилинка признала законной безвозмездную передачу военной техники Украине предыдущим правительством республики.

Генпрокурор заявил, что подобные высказывания, имеют признаки травли и могут привести к печальным последствиям.

Ранее в Словакии было совершено покушение на премьера Роберта Фицо, в ходе которого он был ранен в грудь и живот. Неизвестный открыл стрельбу после после выездного заседания правительства в городе Гандлова, когда премьер вышел к общественности.

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