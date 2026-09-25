От рока до техно: как музыка Шостаковича живет сегодня

Петербургская филармония откроет сезон музыкой Шостаковича в день его 120-летия

В Петербургской филармонии открывают новый концертный сезон. Сегодня в Большом зале прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича. Знаменитый композитор родился именно в этот день — 120 лет назад.

Когда-то его критиковали за непонятность и формализм, теперь же его произведения звучат даже в стиле рока и техно. Как маэстро продолжает говорить с современными слушателями — расскажет корреспондент «Известий» Эльмира Минбаева.

«Сумбур вместо музыки». Статья с таким заголовком вышла в газете «Правда» в 1936 году — после визита Сталина на оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Шостаковича тогда обвинили в формализме, антинародности и «кваканьи».

«Власти нужна была простая музыка, власти нужна была музыка для народа, чтобы этот народ вдохновлять. Позже у Шостаковича это получилось. Когда случилась война и его, например, Седьмая симфония, она сильно объединила и вдохновила очень многих людей», — сказал музыкант, исследователь истории музыки Геннадий Федоров.

«Консерватория имени Римского-Корсакова. Именно в этом историческом здании когда-то учился Дмитрий Шостакович. В 1923 году он окончил класс фортепиано, а двумя годами позже — класс композиции. И его дипломной работой стала Первая симфония: в 19 лет он уже говорил с миром на языке большой музыки. И буквально произносил вслух то, что другие не решались», — рассказала корреспондент Эльмира Минбаева.

Сегодня здесь же учится Михаил Илющенко. Это его второе образование. Как пианист он окончил консерваторию в Донецке. Затем решил пойти по стопам деда — стать дирижером. И поступил в Петербург. Уже с первого курса выступает на сцене. В том числе ему доверяют такие сложные произведения, как симфонии Шостаковича.

Уже дважды Михаил исполнил самую седьмую — Ленинградскую симфонию, посвященную Ленинграду, и потому названную Ленинградской. Первый раз — в 2022 году в Самаре, во время гастролей с Донецким оркестром. Второй раз — на сцене Государственной капеллы Санкт-Петербурга. Дирижер признается: после таких концертов он долго восстанавливается.

«Он выжимает из тебя все соки, все внутренности вытягивает эмоционально из музыкантов и дирижера, который передает музыкантам все идеи. Он выжимает вот этим трагизмом, острым драматизмом и философской углубленностью. Для того чтобы это передать оркестру, передать слушателю и исполнить так, как написано, требуется огромный запас умственных и эмоциональных сил», — сказал студент пятого курса Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, дирижер театра «Санкт-Петербург-Опера» Михаил Илющенко.

Традиционно музыкой Шостаковича открывает свой концертный сезон Петербургская филармония, которая носит имя композитора. В этот раз дата особая — 120 лет со дня рождения мастера. Поэтому здесь исполнят не хрестоматийную Пятую и даже не знаковую Ленинградскую симфонию, а Пятнадцатую — загадочную, пронизанную цитатами и скрытыми смыслами.

«Это последнее творение великого композитора, крупное сочинение. И там есть и цитаты из его жизни, из нашей жизни, из музыкальной жизни, из музыкальной литературы. Необъятная симфония по мыслям и чувствам», — сказал главный дирижер Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича Николай Алексеев.

Именно в этом зале состоялось большинство премьер Дмитрия Шостаковича. Здесь уверены: в отличие от власти и критиков, ленинградская публика всегда понимала его произведения. Не исключение и современные слушатели. Мелодии Шостаковича сегодня можно услышать в исполнении джаз-бэнда, в рок-обработке и даже в стиле техно.

«Он жил в такое время, когда от композитора многое требовалось в почти приказном порядке. Он должен был писать музыку для разнообразных употреблений, в том числе массовую музыку. Вот один из вальсов вообще весь мир обошел, почему-то называется вальс номер два. Ерунда какая-то. Это музыка из одного из фильмов. Теперь весь мир знает это как один из лучших вальсов ХХ века», — сказала музыковед, член Союза композиторов Санкт-Петербурга Наталья Энтелис.

Шостакович сам работал в разных жанрах — от оперы и балета до эстрады и джаза. Так что современные аранжировки его произведений можно считать продолжением дела маэстро. Словно он и сегодня вдохновляет музыкантов не бояться экспериментировать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.