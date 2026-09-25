На судне «Триумф» у берегов Камчатки произошел пожар: часть экипажа ищут

Четыре человека пропали после пожара на судне «Триумф» у берегов Камчатки

Четыре человека пропали без вести после возгорания на судне ЯМС «Триумф». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пожар произошел, когда судно находилось примерно в 30 километрах восточнее мыса Ходжелайко, в районе мыса Поворотного. На борту в этот момент находились 29 человек, экипаж был вынужден покинуть судно и спуститься на спасательные плоты.

Находившееся поблизости судно «Персей» обнаружило и подняло на борт 25 человек. Среди них есть пострадавшие, которым оказали помощь. Еще четверых членов экипажа пока не удалось найти. Обстоятельства возгорания и причины произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажирский паром Virgo Transport 8 потерпел крушение в Яванском море у берегов Индонезии.

Судно с более чем 240 людьми на борту следовало из Сурабаи в Банджармасин и перестало выходить на связь 12 сентября. Перед этим экипаж сообщал о сложных погодных условиях.

Спасателям удалось найти обломки парома на глубине 30 метров. В результате происшествия погибли шесть человек, 108 пассажиров и членов экипажа удалось спасти, еще 129 человек числятся пропавшими без вести. Поиски людей продолжаются, а власти Индонезии устанавливают причины произошедшего.

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