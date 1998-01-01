Появились первые видеокадры затонувшего фрегата ВМС Норвегии

Появились первые кадры норвежского фрегата, который, возвращаясь в ноябре с учений НАТО, врезался в нефтяной танкер и затонул.

На видеокадрах водолазы исследуют лежащий на дне корабль. Им удалось извлечь из отсеков ракеты и другие боеприпасы. Также предстоит откачать горючее из резервуаров и продуть корпус фрегата воздухом.

Затем, согласно плану командования ВМС страны, фрегат при помощи гигантского плавкрана оторвут ото дна и выровняют, после чего доставят на военно-морскую базу, пишет KP.RU.

Столкновение фрегата Helge Ingstad с нефтяным танкером произошло в 50 километрах к северо-западу от Бергена при выходе из терминала Стуре. На борту корабля были 137 моряков, восемь из которых при эвакуации пострадали. Пятый канал публиковал видео спасательной операции.