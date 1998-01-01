Юлия Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Петра Порошенко

Бывший премьер-министр Украины, а ныне лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о том, что газотранспортная система (ГТС) страны в ближайшее время может перейти в управление неизвестным людям.

Выступая на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады она отметила, что глава Незалежной собирается до окончания президентского срока передать порядка 50% активов и управление ГТС Украины.

— Происходит эпохальная авантюра по краже самой большой собственности Украины — украинской ГТС. По нашим данным, президент Украины пообещал совместно с его аффилированными компаниями украсть до того момента, когда президент отойдет от власти, украинскую ГТС, — заявила Юлия Тимошенко.

Она также заявила, что половина ГТС отдается за копейки, а управление переходит «неизвестно кому» . Результатом махинации может стать то, что каждый год Украина будет терять около трех миллиардов долларов дохода и «будет обобрана до нитки под псевдопатриотические лозунги» , сообщает ФАН.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Порошенко признался, что начал учить украинский язык только после 1997 года.