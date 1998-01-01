Бывший премьер-министр Украины, а ныне лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о том, что газотранспортная система (ГТС) страны в ближайшее время может перейти в управление неизвестным людям.
Выступая на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады она отметила, что глава Незалежной собирается до окончания президентского срока передать порядка 50% активов и управление ГТС Украины.
Она также заявила, что половина ГТС отдается за копейки, а управление переходит
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Порошенко признался, что начал учить украинский язык только после 1997 года.