Порошенко признался, что начал учить украинский язык только после 1997 года

Украинский президент выступил с шокирующим признанием. До 1997 года он не говорил по-украински. Об этом лидер Незалежной рассказал студентам во время встречи, которая прошла в Днепре, сообщает «Газета».

По словам Порошенко, в селе, где жила его бабушка в Одесской области, люди говорили на «суржике» — это смесь русского и украинского языков, а в школе преподавание проходило исключительно на русском языке.

— Я являюсь яркой демонстрацией того, что если надо, ты спокойно общаешься по-украински, — заявил Порошенко.

Президент Украины также добавил, что сейчас ему проще общаться на украинском, чем на русском языке.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Порошенко обругали в сети за фото с солдатом, носящим эмблему дивизии СС на груди.