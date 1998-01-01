Ушел из жизни легендарный стилист, основавший бренд Oribe

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Парикмахер Дженнифер Лопес, Кейт Мосс и других знаменитостей Орбе Каналес скончался 17 декабря на 63-м году жизни.

Фото: Facebook @OribeHairCareRussia

17 декабря стало известно о том, что ушел из жизни известный американский стилист и специалист по прическам Орбе Каналес. Он ушел из жизни в возрасте 62 лет, сообщает Vogue.ua. Каналес известен тем, что в 2008-м году создал бренд средств для ухода за волосами Oribe. Что стало причиной смерти — пока неизвестно.

Сообщается, что Обре Каналес является автором причесок моделей на сотнях модных показов в 1980–1990 годах. С ним любили работать такие американские звезды, как Дженнифер Лопес, Барбра Стрейзанд, Шер, Кейт Мосс и другие. В связи со скоропостижной кончиной знаменитого стилиста, многие знаменитости опубликовали в социальных сетях сообщения, в которых выразили соболезнования семье Каналеса.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что умер создатель видеосервиса Vine.

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