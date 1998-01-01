Фото: Странные вещи, которые девушки находят в ванных своих парней

, 5:43 Фото 377

Снимки девушки выкладывают в Twitter.

Фото: www.globallookpress.com

Ванная комната, как правило, многое может сказать о своем владельце. Но как понимать весьма необычные аксессуары, обнаруженные в санузле?

В Twitter набирает обороты новый флешмоб — девушки делятся снимками странных предметов, которые увидели в ванных и уборных своих бойфрендов.

Старт движению дала пользовательница с никнеймом jodieegrace. Она выложила в микроблог фото вантуза, скрепленного скотчем с расческой.

— Леди, что было самой странной вещью, которую вы видели в мужской ванной? — написала она под снимком.

Под твитом jodieegrace незамедлительно появилось множество фото от пользователей социальной сети. Как оказалось, многие молодые люди весьма нестандартно подходят к оформлению такого значимого помещения. Кто-то присылал снимки душевой шторы, висящей на вешалках для одежды, кто-то — ряд записок с напоминанием починить сиденье для унитаза.

В чьей-то ванной комнате висит портрет — скорее всего, родственника. Автор фото отмечает, что за дверью его не видно, поэтому при первом посещении ванной вы непременно вздрогнете от неожиданности.

В целом, тема с портретами оказалась весьма популярной у сильного пола. Но большинство почему-то предпочитает размещать их на душевых шторах.

А кто-то очень любит принимать ванну с игрушечными динозаврами и надувными акулами.

Ранее Пятый канал рассказывал про видео, которое стало очень популярно в Twitter — южноафриканский Санта Клаус нырнул в воду, выбираясь из лодки.

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