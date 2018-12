Фото: Странные вещи, которые девушки находят в ванных своих парней

Ванная комната, как правило, многое может сказать о своем владельце. Но как понимать весьма необычные аксессуары, обнаруженные в санузле?

В Twitter набирает обороты новый флешмоб — девушки делятся снимками странных предметов, которые увидели в ванных и уборных своих бойфрендов.

Старт движению дала пользовательница с никнеймом jodieegrace. Она выложила в микроблог фото вантуза, скрепленного скотчем с расческой.

— Леди, что было самой странной вещью, которую вы видели в мужской ванной? — написала она под снимком.

Под твитом jodieegrace незамедлительно появилось множество фото от пользователей социальной сети. Как оказалось, многие молодые люди весьма нестандартно подходят к оформлению такого значимого помещения. Кто-то присылал снимки душевой шторы, висящей на вешалках для одежды, кто-то — ряд записок с напоминанием починить сиденье для унитаза.

В чьей-то ванной комнате висит портрет — скорее всего, родственника. Автор фото отмечает, что за дверью его не видно, поэтому при первом посещении ванной вы непременно вздрогнете от неожиданности.

im at my boyfriend's place right now and just ran into his bathroom to take this pic for this thread. it's hidden behind the door so it scares you when you close it pic.twitter.com/zMnntl85jS