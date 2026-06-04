Путин назвал истребитель Су-57 лучшим в мире

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

Глава государства оценил российский боевой самолет и рассказал о перспективах сотрудничества с Индией.

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Паршина; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, по оценке президента России Владимира Путина, на сегодняшний день является лучшим в своим классе. Об этом российский лидер заявил во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства напомнил, что ранее Россия предлагала Индии совместную разработку этой авиационной машины.

«Что касается Су-57. Мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Это машина пятого поколения. Я думаю, что лучшая в мире, на сегодняшний день», — отметил Путин.

По его словам, в перспективе Су-57 мог стать совместной разработкой с Индией, однако Россия в итоге реализовала программу самостоятельно. При этом сотрудничество с Индией в этой сфере продолжается: Москва открыта как к поставкам, так и к дальнейшему взаимодействию без каких-либо ограничений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что начались испытания новой версии двухместного истребителя Су-57. Самолет пятого поколения получил обновленный комплекс оборудования, и уникальные характеристики. Технология малозаметности делает его почти невидимым для современных систем ПВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
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