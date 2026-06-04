Путин назвал истребитель Су-57 лучшим в мире

Глава государства оценил российский боевой самолет и рассказал о перспективах сотрудничества с Индией.
Фото, видео: © РИА Новости/Нина Паршина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, по оценке президента России Владимира Путина, на сегодняшний день является лучшим в своим классе. Об этом российский лидер заявил во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Глава государства напомнил, что ранее Россия предлагала Индии совместную разработку этой авиационной машины.
«Что касается Су-57. Мы когда-то предлагали нашим друзьям из Индии вместе разрабатывать эту машину. Это машина пятого поколения. Я думаю, что лучшая в мире, на сегодняшний день», — отметил Путин.
По его словам, в перспективе Су-57 мог стать совместной разработкой с Индией, однако Россия в итоге реализовала программу самостоятельно. При этом сотрудничество с Индией в этой сфере продолжается: Москва открыта как к поставкам, так и к дальнейшему взаимодействию без каких-либо ограничений.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что начались испытания новой версии двухместного истребителя Су-57. Самолет пятого поколения получил обновленный комплекс оборудования, и уникальные характеристики. Технология малозаметности делает его почти невидимым для современных систем ПВО.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 4 июн
- «Его дед в гробу, наверное, перевернулся»: Путин о перезахоронении нацистов на Украине
- 4 июн
- «Какой смысл?» — Путин назвал провокацией слухи о планах России напасть на НАТО
- 4 июн
- «Давить на Моди бесполезно»: Путин оценил попытки вмешиваться в отношения России и Индии
- 4 июн
- Путин: соглашения по Украине должны подписывать только легитимные лица
- 4 июн
- Банк «РОССИЯ» и ПАО «РусГидро» расширяют финансовое сотрудничество
- 4 июн
- «Очень хорошие»: Путин об отношениях России с Азербайджаном
- 4 июн
- Путин призвал ЕС склонить Киев к договоренностям, достигнутым в Анкоридже
- 4 июн
- «Является самым главным»: Путин назвал решающий фактор для достижения целей СВО
- 4 июн
- Путин: российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
- 4 июн
- «Наши друзья»: Путин объяснил, зачем Россия подарила Казахстану тигров
Читайте также
64%
Нашли ошибку?