Госавтоинспекция предложила отодвинуть билборды от проезжей части

В Госавтоинспекции предложили отодвинуть рекламные щиты от проезжей части. Таким образом в ГИБДД намерены снизить нагрузку на водителей.
Об инициативе рассказал начальник отдела надзора Госавтоинспекции Леонид Ребриков. По его словам, предложение войдет в федеральный проект «Дорожные сети», который является частью глобального нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
По мнению дорожной полиции, пестрые билборды перегружают водителей информацией, мешая сконцентрироваться на дороге.
— Наличие многочисленной рекламы в непосредственной близости от дороги, от проезжей части, на наш взгляд, излишне нагружает водителя информацией. Поэтому мы полагаем, что нужно отодвинуть наружную рекламу от проезжей части, — прокомментировал инициативу Ребриков.
Таким образом в ГИБДД также надеются минимизировать число ДТП из-за невнимательности водителей и снизить тяжесть их последствий. Однако пока не уточняется, как далеко будут отодвигаться рекламные щиты — в настоящее время идея еще находится на стадии обсуждения.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в 2018 году жертвами ДТП стали порядка 15 тысяч человек.