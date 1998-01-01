Госавтоинспекция предложила отодвинуть билборды от проезжей части

В Госавтоинспекции предложили отодвинуть рекламные щиты от проезжей части. Таким образом в ГИБДД намерены снизить нагрузку на водителей.

Об инициативе рассказал начальник отдела надзора Госавтоинспекции Леонид Ребриков. По его словам, предложение войдет в федеральный проект «Дорожные сети», который является частью глобального нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

По мнению дорожной полиции, пестрые билборды перегружают водителей информацией, мешая сконцентрироваться на дороге.

— Наличие многочисленной рекламы в непосредственной близости от дороги, от проезжей части, на наш взгляд, излишне нагружает водителя информацией. Поэтому мы полагаем, что нужно отодвинуть наружную рекламу от проезжей части, — прокомментировал инициативу Ребриков.

Таким образом в ГИБДД также надеются минимизировать число ДТП из-за невнимательности водителей и снизить тяжесть их последствий. Однако пока не уточняется, как далеко будут отодвигаться рекламные щиты — в настоящее время идея еще находится на стадии обсуждения.

— Вопрос находится в стадии обсуждения, есть стандарт, которые регламентирует вопросы наружной рекламы на автомобильных дорогах, обсуждается вопрос об его изменении, пока никаких решений не принято, — цитирует РИА Новости слова Дмитрия Митрошина, главы Научного центра безопасности дорожного движения Госавтоинспекции.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в 2018 году жертвами ДТП стали порядка 15 тысяч человек.