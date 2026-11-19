В результате новой атаки на Крымский мост движение по нему временно перекрыто. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Все ответственные службы находятся на рабочих местах, проводится оценка причиненного ущерба.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Это третья атака на Крымский мост за последнее время. Ранее движение по мосту уже приостанавливали после повторного удара со стороны ВСУ. Кроме того, по факту атаки на объект возбуждено уголовное дело о теракте. Ситуация остается на контроле оперативных служб.

В правительстве РФ уже приступили к планированию восстановительных работ. На заседании комиссии по ликвидации последствий повреждения объекта, прошедшего 17 ноября, были определены необходимые меры для оценки ущерба и запуска строительных работ. Отдельное внимание уделили организации доставки грузов в Крым по альтернативным маршрутам.

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