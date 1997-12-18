Песни про зайцев могло и не быть: Почему Юрия Никулина не хотели брать в кино

, 6:33 92

Во вторник, 18 декабря, исполняется 97 лет со дня рождения народного артиста СССР, актера Юрия Никулина.

Фото, видео: YouTube / Piromafia.ru, www.globallookpress.com

Во вторник, 18 декабря, исполняется 97 лет со дня рождения советского и российского артиста цирка, циркового режиссера и киноактера Юрия Никулина. Его не стало в 1997 году, но и сегодня он остается одним из любимых актеров нескольких поколений россиян.

Сложно представить, но Никулина не хотели принимать во ВГИК. В 1946 году, когда будущей легенде советского кино было 25 лет, приемная комиссия предложила ему попробовать себя в театре. По мнению педагогов, для кинематографа абитуриент не подходил по фактуре.

Но в театр Никулин не пошел — отправился учиться в цирковое училище на Цветном бульваре, потому что с детства мечтал стать клоуном. До 60 лет Юрий Владимирович выступал с цирковыми номерами, а после ухода со сцены продолжал заниматься административной работой, возглавив любимый цирк.

К идее сниматься в кино артист вернулся только спустя 11 лет после того, как ему отказали в поступлении в институт. Первая же роль — пиротехник из фильма «Девушка с гитарой» — принесла Никулину любовь зрителей, которая сопровождала его всю дальнейшую жизнь.

За свою карьеру Юрий Никулин сыграл множество «звездных» ролей в картинах, ставших легендарными. Он исполнил роли в лентах «Пес Барбос и необычный кросс», «Дайте жалобную книгу» и культовых «Операции Ы» и «Кавказской пленнице». Всего на счету артиста 46 ролей в кино.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:42
Альбина Джанабаева: «Главное — оставлять за порогом артистические штучки»
7:36
Рост цен на топливо может отразиться на стоимости продуктов в магазинах
7:30
Дарья Глушакова об угрозах мужа: «Боюсь за себя и за жизнь детей!»
7:23
Кинокритики назвали лучшие фильмы ужасов 2018 года
7:15
Леша Свик — о вредных привычках, романах с фанатками и концерте в Екатеринбурге
7:08
Картина Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист «Оскара»
7:01
Видео: 10 лучших серий сериала «След» в 2018 году
6:53
Юлия Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Петра Порошенко
6:49
Ансамбль Росгвардии снимает клип на Красной площади на песню «Last Christmas»
6:33
Песни про зайцев могло и не быть: Почему Юрия Никулина не хотели брать в кино
6:22
Видео: Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
6:11
Госавтоинспекция предложила отодвинуть билборды от проезжей части
6:00
Моника Беллуччи назвала имя своего нового возлюбленного
5:43
Фото: Странные вещи, которые девушки находят в ванных своих парней
5:29
Поклонники Басты обеспокоены состоянием здоровья музыканта
5:15
Лайфхак: Как сэкономить на винтажных приглашениях на свадьбу
5:00
Минобороны показало видео испытаний военного корвета «Громкий»
4:34
Археологи пришли к выводу, что коровы принимали участие в создании Стоунхенджа
4:12
Поел и разбогател: Американец за ужином нашел в устрице жемчужину
3:51
Избирательная комиссия Приморья признала Олега Кожемяко губернатором региона

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

6 апр

В Москве стартовал онлайн-фестиваль современного российского авторского кино «Дубль два»

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал лидирует по длительности просмотра!

По данным Mediascope на декабрь 2018 года, все россияне, в возрасте от 25 до 59 лет, второй год подряд отдают явное предпочтение Пятому каналу по продолжительности просмотра всего суточного контента.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» — лидер российского телеэфира!

10 декабря показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 11,6% в аудитории «Все 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама