Песни про зайцев могло и не быть: Почему Юрия Никулина не хотели брать в кино

Во вторник, 18 декабря, исполняется 97 лет со дня рождения советского и российского артиста цирка, циркового режиссера и киноактера Юрия Никулина. Его не стало в 1997 году, но и сегодня он остается одним из любимых актеров нескольких поколений россиян.

Сложно представить, но Никулина не хотели принимать во ВГИК. В 1946 году, когда будущей легенде советского кино было 25 лет, приемная комиссия предложила ему попробовать себя в театре. По мнению педагогов, для кинематографа абитуриент не подходил по фактуре.

Но в театр Никулин не пошел — отправился учиться в цирковое училище на Цветном бульваре, потому что с детства мечтал стать клоуном. До 60 лет Юрий Владимирович выступал с цирковыми номерами, а после ухода со сцены продолжал заниматься административной работой, возглавив любимый цирк.

К идее сниматься в кино артист вернулся только спустя 11 лет после того, как ему отказали в поступлении в институт. Первая же роль — пиротехник из фильма «Девушка с гитарой» — принесла Никулину любовь зрителей, которая сопровождала его всю дальнейшую жизнь.

За свою карьеру Юрий Никулин сыграл множество «звездных» ролей в картинах, ставших легендарными. Он исполнил роли в лентах «Пес Барбос и необычный кросс», «Дайте жалобную книгу» и культовых «Операции Ы» и «Кавказской пленнице». Всего на счету артиста 46 ролей в кино.