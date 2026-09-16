Последние дни: генконсульство Германии в Санкт-Петербурге начали освобождать

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Видео 51 0

Сотрудники дипломатического учреждения приступили к вывозу имущества.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Генконсульство Германии в Петербурге начали освобождать перед закрытием

Сотрудники генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге начали освобождать здание диппредставительства перед прекращением его работы. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

На видео видно, как из здания выносят коробки с вещами и загружают их в припаркованные рядом грузовики. Немецкая сторона должна полностью освободить помещение до пятницы, 18 сентября.

О решении прекратить работу российского диппредставительства 1 сентября сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Церемония закрытия генконсульства РФ в Бонне состоялась 15 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. МИД РФ заявил, что дипломатическое представительство должно прекратить деятельность не позднее 18 сентября 2026 года, а его сотрудники должны покинуть территорию России к этой дате.

Кроме того, российская сторона потребовала остановить работу культурных центров имени Гете в стране. Сотрудникам этих организаций, находящимся в командировке, предписали выехать из России до 13 сентября.

В МИД РФ пояснили, что такие меры стали ответом на закрытие Германией генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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