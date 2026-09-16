Свинка Пеппа в шоке: дом создателя мультфильма ограбили румынские воры

Дом создателя «Свинки Пеппы» ограбили румынские воры

В британском графстве Суррей дом Марка Бейкера, создателя популярного мультфильма «Свинка Пеппа», подвергся нападению грабителей из Румынии. По информации Daily Mail, добычей злоумышленников стало имущество на 65 тысяч фунтов стерлингов.

«41-летний Раду Догару и 34-летний Адриан Алемпи совершили налет на дом Марка Бейкера площадью около 1160 кв. м после того, как он вместе с супругой уехал из дома. Преступники проникли в дом и покинули его через окно на первом этаже. Позже камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они несут чемодан Louis Vuitton на станции Клейгейт в Суррее», — пишут авторы публикации.

По информации издания, они вынесли 15 дизайнерских сумок, часы Rolex и несколько ювелирных изделий. Также сообщается, что преступники находились в доме не более полутора часов. Через несколько дней Догару и Алемпи были задержаны после попытки совершить еще одно ограбление.

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