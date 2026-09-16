Юбилейный сезон программы «Я в деле» стартовал в Москве

Юбилейный 10-й сезон программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле» стартовал в Москве. В основе турнира два новых формата: сначала пройдет Всероссийский предпринимательский чемпионат, а затем молодые люди смогут пройти обучение в рамках образовательного курса и разработать свои первые бизнес-проекты.

В церемонии открытия участвовал руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев.

«Когда программу задумывали, конечно, не представляли, что сможем добиться такого охвата. За 4,5 года 410 тысяч участников прошли сквозь программу, и кажется, что цифра огромная, но важно, что это хорошее дополнительное образование, предакселератор для студентов», — сказал руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

Чемпионат разделен на три этапа, он пройдет в игровой форме в 72 регионах страны. Для молодых предпринимателей также проведут креативные мастерские, для участия в которых пригласили известных блогеров.

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