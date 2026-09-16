Юбилейный сезон программы «Я в деле» стартовал в Москве

Эфирная новость 31 0

В основе турнира — сразу два новых формата, один из них — Всероссийский предпринимательский чемпионат.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юбилейный 10-й сезон программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле» стартовал в Москве. В основе турнира два новых формата: сначала пройдет Всероссийский предпринимательский чемпионат, а затем молодые люди смогут пройти обучение в рамках образовательного курса и разработать свои первые бизнес-проекты.

В церемонии открытия участвовал руководитель фракции «Новые люди» в Государственной Думе Алексей Нечаев.

«Когда программу задумывали, конечно, не представляли, что сможем добиться такого охвата. За 4,5 года 410 тысяч участников прошли сквозь программу, и кажется, что цифра огромная, но важно, что это хорошее дополнительное образование, предакселератор для студентов», — сказал руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев.

Чемпионат разделен на три этапа, он пройдет в игровой форме в 72 регионах страны. Для молодых предпринимателей также проведут креативные мастерские, для участия в которых пригласили известных блогеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:55
В Зимбабве открылся центр русского языка и культуры
22:40
Елена Товстик решила написать мемуары и попробовать себя в кино
22:25
Юбилейный сезон программы «Я в деле» стартовал в Москве
22:10
Свинка Пеппа в шоке: дом создателя мультфильма ограбили румынские воры
21:55
Последние дни: генконсульство Германии в Санкт-Петербурге начали освобождать
21:47
Уходит бабье лето: москвичей ждет последний аномально теплый четверг осени

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
Похоронила мужей и собирала бутылки: одинокий закат жизни Натальи Даниловой из «Места встречи»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен