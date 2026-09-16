Уходит бабье лето: москвичей ждет последний аномально теплый четверг осени

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Василиса Власова
Василиса Власова 21 0

Уже в ночь на пятницу ожидается похолодание.

Последний по-летнему теплый день осени будет в четверг

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Погода

Последний по-летнему теплый день осени ждет москвичей в четверг

На этой неделе в столичном регионе воздух прогреется до +20 °С. Уже 16 сентября температура в Москве составила около +20 — это на 3–4 градуса теплее климатической нормы. А самым теплым днем недели по прогнозам станет четверг: в столице прогнозируют от +21 до +23 градусов.

Синоптики также обещают, что настоящая осень придет 22–23 сентября. Однако уже в ночь на пятницу ожидается похолодание. Холодный фронт принесет дожди и снижение температуры до 17 градусов.

Хорошую погоду при этом может омрачить магнитная буря, отметили синоптики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему прогнозы погоды бывают неточными. Главная трудность для прогнозирования по словам экспертов  заключается в том, что атмосфера относится к хаотичным системам. Еще одна сложность связана с тем, что невозможно полностью измерить состояние атмосферы.  Специалисты отметили, что особенно тяжело получить точную информацию над океанами и в удаленных регионах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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