Ансамбль Росгвардии снимает клип на Красной площади на песню «Last Christmas»

Музыкальный подарок к Новому Году — от элиты российской армии. Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии готовит клип на популярный рождественский хит. Съемки стартовали буквально рано утром 18 декабря — композицию «Last Christmas» знаменитого британского певца Джорджа Майкла гвардейцы поют на Красной Площади.

В съемках участвуют почти полторы сотни артистов ансамбля. Ролик будет приурочен к Новому году. К слову, это уже не первая креативная работа ансамбля Росгвардии. Ранее представители элиты российской армии создали свою версию песни «Get Lucky» электронного дуэта Daft Punk.

Ранее Пятый канал сообщал о том, какие самые неудачные подарки на зимние праздники получали звезды Голливуда.