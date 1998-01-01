Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России

Госдума приняла законопроект об упрощенном предоставлении гражданства России в третьем, окончательном чтении. Документ наделит президента новыми полномочиями. Теперь глава государства сможет определять категории иностранных граждан, которым будет позволено получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Эти меры ориентированы прежде всего на тех граждан, в странах которых происходят вооруженные конфликты, смена политического режима. В частности, это коснется беженцев с Украины.

Помимо этого, нововведение «позволит стимулировать» возвращение на родину соотечественников, которые проживают за границей. Они смогут подавать заявления о гражданстве по месту пребывания.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие еще изменения произошли в миграционной политике России.