«Ни одной нормальной»: Ирина Круг резко высказалась о своих свекровях

Ирина Круг рассказала, что у нее не было ни одной нормальной свекрови

Певица Ирина Круг не вмешивается в семейную жизнь своих детей, так как у нее самой был печальный опыт со свекровями. Об этом она заявила в интервью «Москва 24».

«У меня был такой печальный опыт со свекровями. Вот правда, честно, ни одной нормальной. Не побоюсь этого слова, мне всегда не везло в этом плане», — рассказала вдова «короля шансона» Михаила Круга.

По этой причине Ирина не приходит к детям в гости, не предупредив заранее по телефону.

У Ирины Круг трое детей от разных браков — ее первым супругом стал мужчина по имени Алексей. В 1995 году у них родилась дочка Марина. Расставшись с первым мужем, она вышла замуж за шансонье Михаила Круга — в этом браке родился сын Александр. Еще один сын Андрей появился в союзе с предпринимателем Сергеем Белоусовым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Круг поддержала съемку биографического кино о бывшем муже, над картиной работает Сарик Андреасян.

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