Серена Уильямс пожаловалась на слишком пристальное внимание допинг-офицеров

Одна из двух знаменитых теннисисток сестер Уильямс Серена, заявил, что ее буквально «достали» допинг-комиссары всемирного антидопингового агентства (WADA). По ее словам, проверки в отношении нее проводятся слишком часто. Об этом пишет Лента.ру.
Это не первое возмущение спортсменки деятельностью проверяющих WADA. В августе текущего года Серена также называла несправедливостью, что допинг-комиссары слишком часто выбирают ее для случайных проверок.
Серена Уильямс — одна из самых титулованных спортсменок в истории тенниса. Она становилась победительницей турниров Большого шлема 23 раза.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, за что Серена Уильямс получила крупный штраф во время матча Открытого чемпионата США по теннису.