Серена Уильямс пожаловалась на слишком пристальное внимание допинг-офицеров

Одна из двух знаменитых теннисисток сестер Уильямс Серена, заявил, что ее буквально «достали» допинг-комиссары всемирного антидопингового агентства (WADA). По ее словам, проверки в отношении нее проводятся слишком часто. Об этом пишет Лента.ру.

— Они приходят ко мне домой в пять утра, хотят проверить. В какой день это будет — неизвестно. Думаю, меня достаточно часто проверяют. Не знаю, как у других спортсменов, но в отношении меня ведется интенсивная работа. Не знаю, кому еще приходится так непросто, — приводит издание слова спортсменки.

Это не первое возмущение спортсменки деятельностью проверяющих WADA. В августе текущего года Серена также называла несправедливостью, что допинг-комиссары слишком часто выбирают ее для случайных проверок.

Серена Уильямс — одна из самых титулованных спортсменок в истории тенниса. Она становилась победительницей турниров Большого шлема 23 раза.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, за что Серена Уильямс получила крупный штраф во время матча Открытого чемпионата США по теннису.