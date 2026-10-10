Российский фигурист Дикиджи установил два рекорда и выиграл турнир в Казахстане

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Компанию победителю на пьедестале составили его соотечественники.

Кто выиграл турнир по фигурному катанию в Казахстане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Российский фигурист Владислав Дикиджи выиграл турнир серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате. По итогам двух выступлений спортсмен набрал 312,79 балла и установил два рекорда России.

В произвольной программе Дикиджи получил 205,48 балла. Это новое национальное достижение. Еще один рекорд он установил по сумме двух прокатов.

До этого лучший результат принадлежал Евгению Семененко. В конце сентября на турнире в Братиславе он получил 190,93 балла за произвольную программу и набрал 292,09 балла по итогам двух выступлений.

Весь пьедестал турнира в Алма-Ате заняли российские фигуристы. Серебро завоевал Глеб Лутфуллин с результатом 277,23 балла, бронза досталась Петру Гуменнику — 261,76 балла.

Турнир проходил с 7 по 10 октября. Он назван в честь казахстанского фигуриста Дениса Тена, который завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Спортсмен погиб в 2018 году.

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