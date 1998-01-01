Госдума установила наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги

, 15:16 69

Теперь за участие в неразрешенных акциях гражданам грозит штраф, административный арест или обязательные работы.

Фото: www.globallookpress.com

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении изменения в Административный Кодекс, предусматривающие ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, теперь за вовлечение детей в неразрешенные митинги, шествиях или пикеты гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, арест на 15 суток или до 100 часов обязательных работ. При повторном нарушении штраф может быть уже до 300 тысяч рублей, а арест - до 30 суток.

Для должностных лиц штрафы составят до 100 тысяч рублей, для юридических - до 500 тысяч. При повторном нарушении штрафы могут увеличиться вдвое.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о необходимости запрета на вовлечение в протесты детей, поскольку они «далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения».

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:07
Видео: На фабрике в Приморье вспышка птичьего гриппа
7:54
Социологи рассказали, сколько россиян тоскуют по СССР
7:48
США продадут Турции системы ПВО Patriot
7:41
Видео: В Кузбассе объявили выговор коммунальщикам за покрашенную снежную горку
7:34
Видео: В Комсомольске-на-Амуре груз с полуприцепа едва не раздавил карету скорой помощи
7:27
Из-за мощного циклона на Сахалине закрыта жизненно важная паромная переправа
7:20
После Нового года четверть работодателей планирует сократить сотрудников
7:14
«Мы работаем практически по нулям» — Модный дом Зайцева на грани банкротства
7:08
Эммануил Виторган: «Если кто не знает, как дети делаются, я вам расскажу»
7:01
Как выбрать вкусные мандарины к новогоднему столу — 6 советов
6:40
Звезда театра и кино Галина Волчек отмечает юбилей
6:23
Поклонники заподозрили Анастасию Волочкову в алкоголизме
6:07
В России усилят контроль за состоянием зданий школ и детских садов
5:47
Пять человек, в том числе ребенок, погибли в пожаре в Удмуртии
5:29
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
5:10
Лайфхак: Принцип креста или как упаковать в чемодан все необходимое
4:53
Видео: Галкин похвастал пятилетним сыном, поющим хит Эдит Пиаф
4:36
Гусман о Маслякове: «Нечего завидовать его дому-дворцу, иномаркам и квартирам»
4:15
Заявивший о нетрадиционной ориентации сын Уилла Смита замечен в объятиях девушки
3:38
Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал вошел в 5 самых популярных каналов ноября!

Пятый канал вошел в десятку лидеров российских телеканалов, заняв пятое место с долей 6,7% среди зрительской аудитории в возрастной категории «Все 25-59». Это новый исторический рекорд канала!

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» — лидер российского телеэфира!

10 декабря показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 11,6% в аудитории «Все 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама