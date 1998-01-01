Госдума установила наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении изменения в Административный Кодекс, предусматривающие ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, теперь за вовлечение детей в неразрешенные митинги, шествиях или пикеты гражданам грозит штраф до 50 тысяч рублей, арест на 15 суток или до 100 часов обязательных работ. При повторном нарушении штраф может быть уже до 300 тысяч рублей, а арест - до 30 суток.

Для должностных лиц штрафы составят до 100 тысяч рублей, для юридических - до 500 тысяч. При повторном нарушении штрафы могут увеличиться вдвое.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о необходимости запрета на вовлечение в протесты детей, поскольку они «далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения».