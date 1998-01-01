Российским Дедам Морозам и Снегурочкам стали меньше платить

Средняя зарплата российских Дедов Морозов и Снегурочек в 2018 году снизилась на 2,5 тысячи рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter по Северо-Западу. Сейчас аниматоры, желающие заработать перед Новым годом, могут рассчитывать только на 37,5 тысячи вместо 38,7, которые организаторы мероприятий предлагали артистам в прошлом году.

— Среднее зарплатное предложение аниматорам-актерам в Петербурге в этом году совпало с общероссийским и составило 37,5 тысячи. В Москве же работодатели традиционно готовы обеспечить больший доход — в среднем 60 тысяч. А в целом по России показатель равняется 40 тысячам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство соискателей на должность аниматоров в этом году имеют высшее образование (87%), а каждый десятый окончил среднее специальное учебное заведение. Также среди них почти нет новичков. Желающие примерить на себя роль Снегурочки или Деда Мороза уже работали аниматорами.

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