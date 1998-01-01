Gigabyte анонсировала необычную видеокарту

Gigabyte представила публике новую видеокарту RTX 2080 Ti Turbo семейства Aorus. Устройство отличается от прочих своей необычной системой охлаждения, отмечает портал overclockers.ru.

Новая видеокарта оснащена тангенциальным вентилятором или в простонародье «турбиной». Такое охлаждение обычно ставят на бюджетные варианты видеокарт, но RTX 2080 Ti Turbo относится к недешевому семейству Aorus.

Чтобы улучшить показатели охладительной системы инженеры Gigabyte заменили алюминиевую решетку на медную, и добавили пластину для отведения тепла. Также Gigabyte снабдили новинку заводским разгоном — графический процессор может увеличивать свою частоту с 1545 мГц до 1650.

Стоимость и дата старта продаж видеокарты не уточняется.

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