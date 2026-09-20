В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали шестеро

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 871 0

Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек и повреждению жилых домов в нескольких округах региона.

Атака БПЛА на Подмосковье 20 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

С 3:00 до 5:00 по московскому времени силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах Московской области. Атака продолжается, сообщается в поступившей информации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе после падения беспилотника загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома. Из здания эвакуировали 400 человек, включая 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

В Софьино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина, еще пять человек пострадали, в том числе двое детей. Дети госпитализированы.

Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Пожилой мужчина находился в частном доме, который разрушился и загорелся в результате атаки. Один человек пострадал в Ленинском округе, информация о состоянии пострадавших уточняется.

В Софьино после атаки произошло возгорание складского комплекса. В Котельниках беспилотник попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — огнем охвачены квартиры на трех этажах. Данные о пострадавших уточняются.

Последствия атаки также зафиксированы в Раменском, Коломне и Егорьевске, где повреждены частные дома. В Ленинском, Люберцах и Лыткарыно произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Повреждения есть и в Воскресенске.

На местах работают пожарные и экстренные службы. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.

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