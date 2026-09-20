В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали шестеро
Массированная атака беспилотников на Московскую область привела к гибели двух человек и повреждению жилых домов в нескольких округах региона.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
С 3:00 до 5:00 по московскому времени силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах Московской области. Атака продолжается, сообщается в поступившей информации. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе после падения беспилотника загорелась кровля 21-этажного многоквартирного дома. Из здания эвакуировали 400 человек, включая 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.
В Софьино беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждены шесть квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина, еще пять человек пострадали, в том числе двое детей. Дети госпитализированы.
Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Пожилой мужчина находился в частном доме, который разрушился и загорелся в результате атаки. Один человек пострадал в Ленинском округе, информация о состоянии пострадавших уточняется.
В Софьино после атаки произошло возгорание складского комплекса. В Котельниках беспилотник попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — огнем охвачены квартиры на трех этажах. Данные о пострадавших уточняются.
Последствия атаки также зафиксированы в Раменском, Коломне и Егорьевске, где повреждены частные дома. В Ленинском, Люберцах и Лыткарыно произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Повреждения есть и в Воскресенске.
На местах работают пожарные и экстренные службы. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам падения беспилотников и их обломков.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 сент
- Обломки беспилотника ВСУ повредили квартиру в Подмосковье
- 18 сент
- Силы ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией
- 18 сент
- Сотрудник автобусного парка пострадал в результате атаки дрона ВСУ в Курске
- 18 сент
- Избирательные участки в Сочи приостановили работу из-за атаки БПЛА
- 17 сент
- В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали шесть человек
- 15 сент
- Дроны ВСУ ударили по промпредприятию в Самарской области
- 14 сент
- Пять человек пострадали в Сочи в результате падения обломков БПЛА
- 13 сент
- Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Нижнекамск
- 13 сент
- Три человека погибли и 13 пострадали при ударах беспилотников в ДНР
- 12 сент
- Силы ПВО России поразили 230 украинских БПЛА за ночь
Читайте также
84%
Нашли ошибку?