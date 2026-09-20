ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве
Власти также заявили о сбитии еще 35 дронов противника.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода», — написал градоначальник.
Глава города заявил об отсутствии жертв и пострадавших. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. При этом Собянин добавил, что боевики киевского режима продолжают атаковать столицу с помощью летательных аппаратов.
Кроме того, мэр рассказал о сбитии еще 35 дронов противника, которые летели в сторону Москвы. Всего за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 186 беспилотников ВСУ.
Ранее Собянин писал о том, что свыше 130 вражеских летательных аппаратов удалось перехватить и ликвидировать на подлете к Москве.
Также в результате падения обломков украинского БПЛА в подмосковном городе Истра была повреждена квартира. Власти округа заявили, что жертв и пострадавших нет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 сент
- В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли два человека, пострадали шестеро
- 20 сент
- Свыше 150 дронов ВСУ сбили на подлете к Москве
- 19 сент
- Четыре дрона ВСУ нейтрализовали на подлете к Москве
- 18 сент
- Силы ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией
- 4 сент
- Десять дронов ВСУ уничтожили на подлете к Москве
- 1 сент
- Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 31 авг
- Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов ВСУ
- 30 авг
- Собянин сообщил о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых на подлете к Москве
- 29 авг
- Собянин сообщил об уничтожении трех беспилотников, летевших на Москву
- 28 авг
- Семь беспилотников уничтожено на подлете к Москве
Читайте также
84%
Нашли ошибку?