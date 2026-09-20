ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве

Объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода», — написал градоначальник.

Глава города заявил об отсутствии жертв и пострадавших. Он подчеркнул, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. При этом Собянин добавил, что боевики киевского режима продолжают атаковать столицу с помощью летательных аппаратов.

Кроме того, мэр рассказал о сбитии еще 35 дронов противника, которые летели в сторону Москвы. Всего за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 186 беспилотников ВСУ.

Ранее Собянин писал о том, что свыше 130 вражеских летательных аппаратов удалось перехватить и ликвидировать на подлете к Москве.

Также в результате падения обломков украинского БПЛА в подмосковном городе Истра была повреждена квартира. Власти округа заявили, что жертв и пострадавших нет.

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