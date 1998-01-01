Украинским авиадиспетчерам запрещено использовать русский язык

Украинские авиадиспетчеры больше не могут использовать русский язык и кириллицу. Как сообщили URA.RU в Росавиации, Украина объявила, что будет принимать информацию только на латыни, которая проходит по каналам авиационной связи. В связи с этим России пришлось внести соответствующие поправки в «Сборник телеграфных индексов пунктов, эксплуатантов, предприятий, служб и должностных лиц гражданской авиации», которым ежедневно пользуются для связи в гражданской авиации.

В Ространснадзоре изданию пояснили, что в мире за официальный в авиации принят английский язык, однако в рамках СНГ, авиадиспетчеры бывших республик Советского Союза по-прежнему общаются между собой на русском. Украина таким образом решила еще раз подчеркнуть свою самостийность.

Ранее Пятый канал публиковал фото с места крушения украинского истребителя Су-27, который упал 15 декабря в Житомирской области.