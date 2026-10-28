Юрист объяснил, почему могут не оформить загранпаспорт

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 24 0

Закон устанавливает конкретный перечень причин, по которым гражданину могут не выдать документ для выезда за границу.

По какой причине могут не выдать загранпаспорт: ответ юриста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Мария Обаляева

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Юрист Хаминский: отсутствие военного билета не мешает получить загранпаспорт

Отказ в оформлении загранпаспорта должен основываться только на предусмотренных законом причинах. Требование предоставить документы, которые не указаны в нормативных актах как обязательные, само по себе не может служить основанием для отказа. Об этом 5-tv.ru рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, перечень оснований для отказа в приеме документов установлен приказом МВД России от 31 марта 2021 года № 186. Военный билет как обязательный документ для всех мужчин призывного возраста в нем не указан.

«Приказ МВД России от 31.03.2021 № 186 предусматривает в п. 42 исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов. Военный билет как обязательный документ для всех мужчин призывного возраста в этом пункте не назван», — подчеркнул Хаминский.

Юрист также призвал различать отказ в приеме документов и отказ непосредственно в выдаче загранпаспорта. В обоих случаях решение должно иметь предусмотренное законом основание.

Ограничения могут быть связаны, в частности, с доступом гражданина к сведениям особой важности или совершенно секретной информации. В таком случае срок ограничения определяется при оформлении допуска и, как правило, может составлять до пяти лет после последнего ознакомления с соответствующими сведениями. Для действующих сотрудников ФСБ ограничение действует до окончания контракта, а для уволенных — до пяти лет после увольнения.

Получить загранпаспорт также не смогут подозреваемые и обвиняемые по уголовным делам до прекращения уголовного преследования либо вступления приговора в законную силу. Для осужденных ограничение действует до отбытия наказания или освобождения от него.

Ограничить выезд за границу могут и гражданские обязательства. В частности, речь идет об уклонении от исполнения требований, установленных судом, включая задолженность по алиментам. Кроме того, ограничения могут действовать в отношении гражданина, признанного банкротом, до завершения или прекращения соответствующей процедуры.

Если в выдаче загранпаспорта отказали без законных оснований, Хаминский рекомендует потребовать письменное уведомление с указанием конкретной причины и соответствующей нормы закона. После этого решение можно обжаловать у руководителя подразделения МВД, в прокуратуре или через административный иск в суд.

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Юрист объяснил, почему могут не оформить загранпаспорт

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