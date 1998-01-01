В Конгрессе США признали беззащитность перед российским гиперзвуковым оружием

Соединенные Штаты беззащитны перед российским гиперзвуковым оружием — к такому выводу пришли эксперты Конгресса. В докладе они с сожалением отметили: наши новейшие разработки способны без труда обойти систему американской противоракетной обороны. И в ближайшее время США на это нечем ответить.

Российские гиперзвуковые комплексы не имеют аналогов в мире, они способны нести ядерные боеголовки высокой точности. Глава Пентагона ранее отчитался перед Конгрессом и Сенатом, что Вашингтон уже разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие.

Ранее Пятый канал сообщал о двух запусках ракеты «Сармат».