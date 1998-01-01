Осыпавший деньгами посетителей «Галереи» блогер рассказал, зачем сделал это

Стало известно происхождение и назначение «денежного дождя», который осыпался в минувшие выходные на головы посетителей петербургского торгового центра «Галерея», который у Московского вокзала. Видеозапись этой «предновогодней акции» появилась в интернете 18 декабря.

— Мне 17 лет, и за прошлый месяц я заработал 600 тысяч рублей. Но мой отец всегда меня учил делиться деньгами, — говорит молодой человек и бросает купюры со второго этажа торгового центра на удивленных посетителей.

Видео: Instagram @business_bond

Оказалось, благотворителя зовут Марк Бондаренко, он учится в 11 классе обычной петербургской школы и занимается продвижением в сфере SMM (маркетинг в социальных сетях). В интервью Пятому каналу подросток признался, что тех 600 тысяч рублей у него все-таки не было — он заработал всего 86 тысяч. И вот ими он честно поделился с незнакомцами. Остальные купюры, чтобы денежный дождь получился мощнее, были куплены в магазине, они из так называемого «банка приколов».

— На самом деле, просто видео хотели отснять, чтобы получилось максимально эффектно, но не для того, чтобы показать, как люди в России просто тупо бегут за деньгами. Которые мы скидываем. Мы хотели показать две вещи. Первая — это был пранк, розыгрыш; а вторая — мы хотели показать людям, что нужно делиться, — объяснил Марк.

Он отметил, что акция была тщательно продумана в смысле безопасности — снимавшие ролик ребята предварительно поставили в известность охрану торгового центра, получили разрешение на съемки и заручились поддержкой на случай, если что-то пойдет не так.

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