Британия выделяет полмиллиарда фунтов на борьбу с российской угрозой

Британия дополнительно выделяет полмиллиарда фунтов на борьбу с угрозами нового типа, в том числе и со стороны России. Об этом заявил во вторник, 18 декабря, выступая в парламенте, глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Он отметил, что «уровень государственной агрессии растет» в Восточной Европе, в Азии и на Ближнем Востоке.

— Наши враги и соперники искусно балансируют между миром и войной, участвуя в том, что мы называем враждебной государственной активностью. Кибератаки, убийства, дезинформация, кража интеллектуальной собственности стали практиковаться все чаще… В частности, широко использует эти методы Россия, — цитирует РИА Новости документ, распространенный в качестве сопровождения речи британского министра обороны.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что военное руководство Великобритании разработало план кибератаки, которая погрузит Москву во тьму в случае нападения России на одну из стран Запада.