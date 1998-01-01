Владимир Путин запретил показывать курсы валют на уличных табло

Согласно поправкам к закону «О валютном регулировании и валютном контроле», информация о курсах валют теперь будет общедоступна только внутри помещений, а не на вывесках снаружи. На уличных стендах можно будет сообщать только о видах доступных валют. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован во вторник, 18 декабря, на интернет-портале правовой информации.

— Данная новация подготовлена в целях предотвращения деятельности незаконных точек обмена валюты и направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг, — говорится в документе.

Нововведение вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Ранее, Пятый канал сообщал о тайных валютных скупщиках, которые приобретают иностранную валюту в крупных объемах в нескольких банках одновременно.