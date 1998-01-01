Мультипликаторы пытаются засудить кондитеров, защищая свои авторские права

, 2:12 Репортаж 115

Накануне Нового года арбитражные суды Северо-Запада России оказались завалены неожиданными исками.

Фото, видео: Пятый канал

Накануне Нового года арбитражные суды Северо-Запада России оказались завалены неожиданными исками. Мультипликаторы против кондитеров. За то, что те лепят на торты фигурки известных анимационных персонажей и не платят авторские отчисления.

Кондитеры оправдываются — мол, заказчики сами просят, для детей, как отказать? Но две крупные анимационные студии Петербурга наняли фирму, которая занялась сладкой юридической местью в масштабах страны.

— Печатаем на сахарной бумаге, на принтере пищевыми чернилами. Любую картинку, мультгероя.

Технологии штамповать мультгероев позволяют, а вот закон о защите авторских прав — нет. Эта кондитерская фирма из Петербурга несколько раз судилась с мультипликаторами. И была вынуждена выплатить немалые компенсации. Кондитерам обидно: это же заказчики просят, точнее, дети заказчиков. Ну как отказать? Руководство фирмы даже само предлагают выход из ситуации.

— У нас заказывают торт с каким-то героем, мы обращаемся к правообладателю. Правообладатель продает нам разовую лицензию. Она должна стоить 300-500 рублей, — рассказала генеральный директор кондитерской Светлана Казновская.

И процесс просят сделать максимально простым, без бумажной волокиты. Ведь нередко бывают срочные заказы. Пока же мультяшек делают на свой страх и риск. По всей стране суды рассмотрели сотни таких «сладких» дел о защите авторских прав. За их нарушение приходится выплачивать и по 100, и по 200 тысяч рублей. Платить приходится за каждую зверушку, за каждого человечка. Кондитерское сообщество вынуждено реагировать. Некоторые вообще отказались от использования каких бы то ни было мультгероев.

Это не значит, что на прилавках стало больше кондитерских изделий с мультгероями, просто юристы компаний-мультипликаторов всерьез взялись за этот вопрос. Есть и такие студии, которые сами заказывают тортики у кондитеров, чтобы потом подать на них в суд. Ловят, что называется на живца.

Процесс фиксируют на камеру телефона, берут все чеки. И заказывают как можно больше персонажей на изделии. Если богатырей — так сразу трех. Ведь каждый из — них отдельно зарегистрированный товарный знак. Вот, например, студия, которая делает мультфильмы про Смешариков — заключила договор с конкретной кондитерской фирмой. Аниматоры говорят, что защищают не только своих своих персонажей, но и здоровье детей, которые этих персонажей будут есть.

— Мы, конечно, беспокоимся о наших потребителях, к которым попадает контрафактный товар. Он может быть некачественным, не соответствовать определенным требованиям. Если такой товар попадается — могут приобретаться товары, предложенные продавцом, — говорит пресс-секретарь студии мультипликации Екатерина Андрианова.

У мультипликаторов, конечно, на каждого нарушителя авторских прав сил явно не хватает. В интернете полно частных кондитеров, с которыми приходится биться за каждого Винни-Пуха и Крокодила Гену.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что кот Матроскин станет реальным ведущим утреннего шоу на радио.

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