Пять человек, в том числе ребенок, погибли в пожаре в Удмуртии

Пять человек, среди которых один ребенок, погибли ночью 19 декабря в городе Сарапул Удмуртии. По информации пожарных, огонь вспыхнул в 4 часа утра по местному времени в частном доме барачного типа на улице Труда. Также с ожогами различной степени тяжести были госпитализированы пятеро несовершеннолетних.

В тушении огня, который распространился по площади в 150 квадратных метров, участвовали 64 пожарных, использовалось 35 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось спустя час. Что стало причиной возгорания — пока неизвестно. Специалисты занимаются выяснением всех обстоятельств трагедии.

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