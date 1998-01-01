Выкинуть елки и отменить концерты: В китайском городе запретили Рождество

Власти китайского города Ланфан под Пекином ввели запрет на празднование Рождества, так как этот праздник и связанные с ним активности «пропагандируют» религию. В связи с этим в городе не будут проходить ярмарки и концерты.

Помимо этого, людям запретили украшать окна гирляндами и ставить в домах елки. «Отыгрались» власти Ланфана и на магазинах — им нельзя устраивать рождественские распродажи, пишет South China Morning Post.

— Удалить все приклеенные на окнах учреждений рождественские картинки, транспаранты, светорекламу и другие пропагандистские инструменты , — говорится в распоряжении администрации города.

С 23 по 25 декабря на улицы города будут стянуты дополнительные наряды полицейских. Стражи порядка будут контролировать выполнение распоряжения властей.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему немецкие дети рискуют остаться без Санта-Клауса на Рождество.