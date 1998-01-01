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Пятая беременность 45-летней Марии Порошиной стала для всех не только неожиданностью, но и большой загадкой. Поклонники не перестают гадать, кто же отец ребенка актрисы. Сама Порошина утверждает, что это — иностранец. Но знакомые артистки считают, что артистка говорит это «для отвода глаз». Они выдвигают двух претендентов на роль отца малыша. Однако партнер Марии по сериалу «Всегда говори всегда», которому приписывали роман с Порошиной, и таинственный иностранец в число кандидатов не входят.

— Конечно, это не Ярослав Бойко и никакой не иностранец. Вариантов может быть два: либо это Древнов, который не хотел еще одного ребенка, поэтому Маша рожает после развода с ним. Либо отец ребенка женат, поэтому отсутствует в жизни Маши , — рассказала знакомая актрисы порталу KP.RU.

По ее словам, идею с иностранцем актрисе подсказал экс-супруг и отец ее старшей дочери Полины Гоша Куценко. Бывшие влюбленные решили, что пресса не станет искать мужчину за границей.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Порошина развелась с актером Ильей Древновым после 17 лет брака.