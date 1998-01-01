Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом с пометкой «срочно» сообщает официальный Twitter организации.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Сообщается, что временно исполнять обязанности президента РФС будет Сергей Прядкин до настоящего времени занимавший пост вице-президента Союза.

Пост исполняющего обязанности президента РФС до Конференции РФС будет занимать Сергей Прядкин pic.twitter.com/dkkQRnOmec — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Виталий Мутко был президентом РФС с 2015 года, в 2016 был переизбран на эту должность. В декабре 2017 года Мутко, по его словам, «взял паузу» в руководстве Союзом.

В мае 2018 года Виталий Мутко был назначен на должность зампреда правительства по вопросам строительной сферы. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.