Названа самая высокая новогодняя ель в России

В РФ определили, в каком городе установлено самое высокое новогоднее дерево в стране.

Возглавила рейтинг елка, высотой 55 метров установленная в столице Всемирной зимней Универсиады 2019 года — Красноярске. На втором месте — Уфа, там новогодняя красавица поднялась над площадью на 34 метра. На третьей строчке елка, установленная на главное площади «Новогодней столицы России 2019» — Тулы (32 метра). Об этом сообщает агентство «Турстат».

Главная новогодняя ель страны, которую установят в Москве — высотой 27 метров и в рейтинге она только шестая, но зато московская елка на втором месте в рейтинге самых высоких живых новогодних деревьев. На третьем месте в этом списке елка столицы Урала — Екатеринбурга (21 метр). А список самых рослых живых новогодних елок возглавила Уфа.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в Москву доставили самую главную новогоднюю елку страны.